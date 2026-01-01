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Биртман
Киноафиша Биртман

Биртман

16+
Возраст 16+

О концерте

Биртман в Нижнем Новгороде!

«Биртман» — это сочетание остроумия и упрямого оптимизма, которое способно поднять настроение даже в самые трудные времена. Если ты читаешь этот текст, значит, осенний тур коллектива завершит своё путешествие и в твоем городе. Не упусти возможность пригласить друзей и подруг, и обязательно приобрети билеты!

За 10 лет своего существования группа «Биртман» добилась многого. Она не только раскрепостила Василия Уткина в легендарном клипе, но и записала песню «Когда отрубят YouTube» за два года до события. Главное, что в их песнях с неизменной ухмылкой ярко отражается современная реальность — даже в самые хмурые времена они излучают упрямый оптимизм и юмор.

На счету группы пять альбомов и множество синглов, которые завоевали любовь слушателей и закрепили за «Биртманом» статус одного из самых самобытных коллективов последних лет. Их песни звучат не только на радио, но и в кино и сериалах.

Не забудь пригласить своего батю — ему точно понравится!

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