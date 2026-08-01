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Биртман
Билеты от 2500₽
Киноафиша Биртман

Биртман

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт Биртман в Москве: Ироничный взгляд на современность

Группа «Биртман», основанная в 2015 году, представляет собой интересное перекресток музыкальных стилей. Нагловатый баритонистый вокал и шансонные интонации формируют уникальное звучание, которое наполняется жизнерадостностью советских ВИА.

Музыка коллектива пропитана иронией и юмором. Используя элементы современности, такие как R&B и диджейство, группа создает легкий и веселый фон для своих текстов, которые связывают в себе фольклорно-блатную поэтику и современную действительность. В своих песнях «Биртман» находит свежие подходы к привычным темам, добавляя к ним свой неповторимый стиль.

Таким образом, «Биртман» предлагает зрителям не только музыку, но и глубокие размышления о жизни, поданные в доступной и развлекательной форме. Не упустите шанс насладиться их творчество на спектакле!

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Август
21 августа пятница
20:00
Red Summer Open Air Москва, Берсеневская наб., 14–14а, стр. 6, арт-кластер «Красный Октябрь»
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Фотографии

Биртман Биртман Биртман

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