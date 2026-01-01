Оповещения от Киноафиши
Биртман
Билеты от 2200₽
Киноафиша Биртман

Биртман

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

Весеннее настроение с группой "Биртман"

Группа “Биртман” готовит для своих поклонников специальную весеннюю программу, наполненную песнями о любви и новыми композициями. Концерт обещает стать настоящим событием для всех ценителей оригинального звучания и творческого подхода к музыке.

Стиль “Биртман” сложно отнести к какому-либо одному жанру. В репертуаре группы можно найти элементы рока, поп-музыки, шансона и даже советских песен. Однако, что по настоящему выделяет коллектив, так это их уникальный творческий почерк: юмор, житейская мудрость, тонкая наблюдательность и оптимизм, которые помогли группе завоевать сердца слушателей.

Зрителей ждут любимые хиты, такие как “Молодость”, “Подбухну”, “Маманя” и многие другие. Эти песни стали не просто музыкальными произведениями, но и отражением взглядов и чувств слушателей, подобно верным спутникам в жизни.

На счету группы “Биртман” уже пять альбомов и множество синглов, которые приобрели популярность и любовную реакцию от публики. Последний альбом “Молодость” был выпущен в 2022 году и продолжает укреплять статус группы как одного из самых самобытных музыкальных коллективов последнего десятилетия.

Приходите на концерт и насладитесь атмосферой весны, музыки и живых эмоций от “Биртман”!

Купить билет на концерт Биртман

Апрель
24 апреля пятница
20:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 2200 ₽
В других городах
Май
1 мая пятница
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2200 ₽

