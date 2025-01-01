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Биртман
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Биртман

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Грандиозный концерт группы «Биртман» в Самаре!

25 октября в клубе «Сигнал» пройдет уникальное событие – концерт коллектива «Биртман», приуроченный к 10-летию группы. Это будет незабываемый вечер, посвященный лучшим композициям из ранних альбомов, а также новым хитам, которые уже завоевали сердца поклонников.

Программа вечера

На концерте зрители смогут насладиться шлягерами, которые стали визитной карточкой группы, и петь вместе с музыкантами все новые хиты. «Не повторится такое никогда», - обещают организаторы, создавая атмосферу уникальности и праздника.

Интересные факты о группе

Группа «Биртман» за свою десятилетнюю историю успела завоевать множество наград и признание как на родной сцене, так и за ее пределами. Их музыка сочетает в себе элементы различных жанров, что делает выступления поистине разнообразными и запоминающимися.

Как купить билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события и погрузиться в мир музыки, который подарит вам группа «Биртман»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 25 октября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Биртман Биртман Биртман

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