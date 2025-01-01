Меню
Биртман. 10 лет группе
Киноафиша Биртман. 10 лет группе

Биртман. 10 лет группе

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Биртман» в Екатеринбурге

Группа «Биртман» готовится отпраздновать своё 10-летие с великим концертом в концерт-холле «Свобода». Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и поклонников коллектива.

Программа вечера

В программе концерта тщательно отобраны самые яркие шлягеры ранних альбомов, а также новые хиты, которые успели завоевать сердца слушателей. Это уникальная возможность не только вспомнить полюбившиеся песни, но и насладиться свежими произведениями группы.

Неповторимое событие

Как отмечают организаторы концерта, это будет единственное и неповторимое событие: «Не повторится такое никогда». Зрителей ожидает захватывающее музыкальное путешествие, которое оставит яркие впечатления на долгие годы вперед.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного юбилея! Приготовьтесь к вечернему шоу, которое подарит массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

Купить билет на концерт Биртман. 10 лет группе

Октябрь
11 октября суббота
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2300 ₽

Фотографии

Биртман. 10 лет группе Биртман. 10 лет группе Биртман. 10 лет группе

