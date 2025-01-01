Концерт Biopsyhoz на Москве-реке!

7 сентября проект Biopsyhoz пригласит вас на уникальный концерт, который пройдет на борту корабля, плывущего по живописной Москве-реке. Это отличная возможность насладиться музыкой и атмосферой в необычной обстановке.

О программе концерта

На верхней открытой палубе будут созданы все условия для незабываемого вечера: сцена, свет, звук и бар. Вы сможете насладиться любимыми песнями в окружении прекрасного пейзажа.

Важно знать!

Количество мест на корабле строго ограничено из-за его вместимости. Не упустите шанс! Приобретайте билеты заранее, чтобы избежать разочарований — кто знает, возможно, останетесь на берегу!

Информация о времени и месте

Посадка: 17:30

17:30 Отправление: 18:00

18:00 Место старта: Северный речной вокзал, причал N1

Помните, чем меньше остается билетов, тем выше их цена. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!