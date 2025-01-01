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Biopsyhoz
Билеты от 2500₽
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Biopsyhoz

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт Biopsyhoz на Москве-реке!

7 сентября проект Biopsyhoz пригласит вас на уникальный концерт, который пройдет на борту корабля, плывущего по живописной Москве-реке. Это отличная возможность насладиться музыкой и атмосферой в необычной обстановке.

О программе концерта

На верхней открытой палубе будут созданы все условия для незабываемого вечера: сцена, свет, звук и бар. Вы сможете насладиться любимыми песнями в окружении прекрасного пейзажа.

Важно знать!

Количество мест на корабле строго ограничено из-за его вместимости. Не упустите шанс! Приобретайте билеты заранее, чтобы избежать разочарований — кто знает, возможно, останетесь на берегу!

Информация о времени и месте

  • Посадка: 17:30
  • Отправление: 18:00
  • Место старта: Северный речной вокзал, причал N1

Помните, чем меньше остается билетов, тем выше их цена. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Biopsyhoz

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