Biopsyhoz. Шоу судного дня

Halloween Show от Biopsyhoz в Порту

Творческая площадка «Порт 219» готовит удивительное событие — Halloween Show от театральной группы Biopsyhoz. Это необычное представление пройдет в ночь с 31 октября на 1 ноября и обещает стать незабываемым опытом для всех зрителей.

Что ожидать от шоу?

«Halloween Show» — это не просто спектакль, а настоящая театрализованная ночь с элементами мистики и интерактивности. Зрители смогут стать частью захватывающей истории, погрузившись в атмосферу Halloween. Специально для этого события команда Biopsyhoz подготовила уникальные декорации и костюмы, которые перенесут зрителей в мир потустороннего.

Где и когда?

Шоу состоится на площадке «Порт 219», расположенной в самом сердце Порту. Начало выступления — в 20:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться атмосферой и подготовиться к магии, которая вас ожидает.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на официальном сайте «Порт 219» или в кассе площадки. Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля! Учитывая популярность мероприятия, рекомендуем забронировать места заранее.

Не забудьте о нарядах!

В связи с тематикой вечера, зрителей призывают прийти в костюмах, вдохновленных духом Halloween. Лучшие наряды получат специальные призы от организаторов!

Приходите на Halloween Show от Biopsyhoz и погрузитесь в мир театрального искусства, где каждый момент наполнен магией и загадкой!