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Biopsyhoz. Шоу судного дня
Киноафиша Biopsyhoz. Шоу судного дня

Biopsyhoz. Шоу судного дня

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Biopsyhoz: Шоу судного дня в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальное событие – рок-концерт «Biopsyhoz. Шоу судного дня», который пройдет в Екатеринбурге. Это не просто концерт, а настоящее театрализованное представление, объединяющее музыку, театр и визуальные эффекты.

О спектакле

«Biopsyhoz» – это проект, который уже завоевал популярность в разных городах России. Он сочетает в себе элементы рок-музыки и театрального искусства, погружая зрителей в атмосферу, полную эмоций и ярких впечатлений. В этом шоу вы станете свидетелями динамичных музыкальных номеров, оригинальных сценографий и мощной игры актеров.

Интересные факты

  • Музыка для спектакля была написана известным композитором и рок-музыкантом, который ранее сотрудничал с несколькими популярными группами.
  • В шоу участвуют профессиональные актеры и музыканты, что делает его уникальным по своему формату.
  • «Biopsyhoz» уже получил положительные отзывы от критиков и зрителей в других городах.

Ждем вас на «Biopsyhoz. Шоу судного дня»! Погрузитесь в мир музыки и театра, который оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 ноября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 2200 ₽

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