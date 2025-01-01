Меню
Biopsyhoz. Большое шоу
Билеты от 2500₽
Киноафиша Biopsyhoz. Большое шоу

Biopsyhoz. Большое шоу

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Шоу Biopsyhoz в клубе Base

В клубе Base состоится перформанс Biopsyhoz, который обещает стать значимым событием в мире театрального искусства. Артисты представят уникальное шоу, наполненное необычными форматами развлечений.

Атмосфера и эмоции

Гости шоу смогут ощутить величественную атмосферу и пережить незабываемые эмоции от выступления. Это событие станет прекрасным выбором для тех, кто ищет что-то необычное и инновационное.

Что ожидать от перформанса

Biopsyhoz — это не просто спектакль, а настоящая визуальная и аудиовизуальная феерия. Артисты используют современные технологии для создания уникального опыта, который останется в памяти надолго. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!

Февраль
28 февраля суббота
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2500 ₽

