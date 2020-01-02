Спектакль «Биография» в Театре им. Ермоловой

Одна из ключевых премьер театра последних сезонов — спектакль «Биография», созданный главным режиссёром Московского драматического театра «Человек» Владимиром Скворцовым. Это адаптация знаменитой пьесы выдающегося швейцарского писателя Макса Фриша, одного из мастеров западноевропейской интеллектуальной литературы XX века.

Мистическая трагикомедия

«Мистическая трагикомедия» — так определил жанр своего спектакля сам постановщик. Сюжетная канва, полная парадоксов и неожиданных поворотов, даёт возможность задуматься о возможности переписать свою жизнь. Главный герой получает шанс прожить свою биографию заново. Сможет ли он избежать прежних ошибок, или судьба уже предопределена высшими силами?

Актёрская игра и звёзды сцены

Спектакль сочетает в себе захватывающую фабулу и глубокую психологическую проработку персонажей, что создаёт богатые возможности для актёрской игры. В спектакле участвуют заслуженный артист России Евгений Крюков и Анатолий Кот, который за последние годы завоевал народную известность благодаря ярким ролям в популярных сериалах. Их талантливое взаимодействие с театральным коллективом создает гармоничное и увлекательное представление.

Признание критиков

В результате в «Биографии» наблюдается подлинно ансамблевое существование актёров, что позволило известному журналисту Андрею Максимову из «Известий» написать: «… актёры выходят на сцену, и все обыденное исчезает, растворяется, гибнет. Они играют, кажется, на пределе человеческих возможностей».

Награды и достижения

Спектакль «Биография» был включён в Лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» как одна из наиболее заметных премьер сезона. Не упустите возможность увидеть это выдающееся театральное событие!