Одна из ключевых премьер театра последних сезонов — спектакль «Биография», созданный главным режиссёром Московского драматического театра «Человек» Владимиром Скворцовым. Это адаптация знаменитой пьесы выдающегося швейцарского писателя Макса Фриша, одного из мастеров западноевропейской интеллектуальной литературы XX века.
«Мистическая трагикомедия» — так определил жанр своего спектакля сам постановщик. Сюжетная канва, полная парадоксов и неожиданных поворотов, даёт возможность задуматься о возможности переписать свою жизнь. Главный герой получает шанс прожить свою биографию заново. Сможет ли он избежать прежних ошибок, или судьба уже предопределена высшими силами?
Спектакль сочетает в себе захватывающую фабулу и глубокую психологическую проработку персонажей, что создаёт богатые возможности для актёрской игры. В спектакле участвуют заслуженный артист России Евгений Крюков и Анатолий Кот, который за последние годы завоевал народную известность благодаря ярким ролям в популярных сериалах. Их талантливое взаимодействие с театральным коллективом создает гармоничное и увлекательное представление.
В результате в «Биографии» наблюдается подлинно ансамблевое существование актёров, что позволило известному журналисту Андрею Максимову из «Известий» написать: «… актёры выходят на сцену, и все обыденное исчезает, растворяется, гибнет. Они играют, кажется, на пределе человеческих возможностей».
Спектакль «Биография» был включён в Лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» как одна из наиболее заметных премьер сезона. Не упустите возможность увидеть это выдающееся театральное событие!