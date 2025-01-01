Спектакль Биография из леса. Тюменский большой драматический театр

Притча в двух частях с прологом и эпилогом для семейного просмотра. Тюменский большой драматический театр на сцене Московского Губернского театра

Приглашаем вас на спектакль, который стал номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2023–2024 годов в номинации «Эксперимент». Это притча в двух частях с прологом и эпилогом, основанная на пьесе Клавы Ильиной, вдохновленной знаменитым романом Феликса Зальтена «Бэмби». Рекомендуемый возраст для зрителей — 12-14 лет (по усмотрению родителей).

Сюжет и тематика

Действие спектакля разворачивается в большом и древнем лесу, который служит домом для множества жизней. В этом укромном месте рождается наш Герой. Он растет среди своих сородичей, учится заповедям природы, познает любовь и утраты. Его путь — это история взросления, где он сталкивается с трудными решениями и потерями, но каждый раз возвращается к жизни, осознавая её бесконечное чудо.

Спектакль поднимает важные темы: ценность жизни, хрупкость существования, сложные связи с сообществом и социальное уединение. Он рассказывает о любви и преданности, о вековых законах, на которых держится мироздание, о смирении перед неизбежностью и о том, как важно жить полной жизнью, наполненной любовью.

Уникальный формат

Интересным аспектом спектакля является использование куклы-манекена и планшетных кукол. Эти элементы не просто атрибуты, а символы, которые обогащают повествование. Артисты действуют открыто, не прячась за ширмами или в масках, что создает особую атмосферу взаимодействия с зрителем.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который затрагивает глубокие философские вопросы и оставляет зрителей с чувством тепла и надежды.