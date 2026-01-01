Био-Фест от Medio Modo в Санкт-Петербурге: Заглянем в мир природы

Приглашаем вас на уникальное мероприятие – первый Био-Фест от Medio Modo, где живая природа встречается с неживой. Наши лекторы погрузят вас в увлекательные темы, раскрывающие тайны природы и удивительные факты о существах, с которыми мы делим эту планету.

Упоротый Палеонтолог: История полёта насекомых

На лекции "Из моря сразу в небо: удивительная история полёта насекомых" Упоротый Палеонтолог расскажет о загадках эволюции насекомых. Существуя на Земле более двух миллионов лет, они до сих пор остаются одним из самых непонятных видов. На встрече вы сможете узнать, как и почему предки насекомых нашли свой путь в неведомый мир суши, как они получили крылья и какое значение имеют в экосистемах. Кроме того, мы разберем, почему гусеницы превращаются в бабочек и какие факторы влияют на современное разнообразие насекомых.

Маргарита Чайка: Искусство создания чучел

На лекции "Создание чучел птиц, особенности изготовления разных видов птиц" профессиональный таксидермист Маргарита Чайка откроет секреты своей работы. Она расскажет о различиях в анатомии птиц, от воробьиных до крупных хищников, расскажет о технике обработки шкур и о том, как правильно укладывать перья для передачи эмоций чучела. Вы также узнаете, какой разрез выбрать для каждого вида и как правильная зачистка шкуры влияет на конечный результат.

Обсуждение процессов химической обработки, выбор материалов и создание поз для чучел сделает вашу работу более осмысленной и красивой. В течение лекции вы получите ясное понимание выбора стратегии для работы с каждым видом птиц.

О наших лекторах

Дмитрий Соболев – автор проекта "Упоротый Палеонтолог". Он является блестящим популяризатором палеонтологии и эволюционной биологии, участвует в форумах "Учёные против мифов" и "Кстати".

Маргарита Чайка – профессиональный таксидермист с 13-летним стажем. Она является призёром региональных и всероссийских чемпионатов по таксидермии и остеологии. Маргарита также создала собственные курсы по таксидермии и работает в морге МАСЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Не упустите шанс узнать больше о захватывающем мире природы и ремеслах, которые с ней связаны!