Спектакль Биндюжник и Король

Биндюжник и Король
16+
Продолжительность 150 минут
О спектакле

Гастроли Пермского театра «У Моста» в Москве

Пермский театр «У Моста» под руководством Сергея Федотова, трижды номинант и лауреат премии «Золотая маска», а также обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей, вновь радует зрителей. Оригинальный музыкальный спектакль по пьесе И. Бабеля «Закат» продолжает еврейскую тему «Тевье-молочника» и станет настоящей находкой для любителей театра.

Действие спектакля разворачивается в бурном мире одесской Молдаванки 1913 года. В центре сюжета - семья главного богача Менделя Крика, где сыновья выступают против отца, чтобы завладеть его бизнесом. В пьесе переплетаются страсти, любовные интриги и жажда власти, что создает напряженную атмосферу.

Неотъемлемой частью постановки являются острые диалоги и пронзительные музыкальные номера, которые в полной мере отражают внутренний конфликт персонажей. Каждый из них готов заплатить свою цену за место под солнцем.

Творческая команда

  • Музыка – Александр Журбин
  • Стихи – Асар Эппель
  • Режиссура и сценография – Сергей Федотов

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обязательно порадует всех, кто интересуется еврейской тематикой и музыкальным театром!

Июнь
18 июня четверг
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 4000 ₽

