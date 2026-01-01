Спектакль Биндюжник и Король

Пермский театр «У Моста» под руководством Сергея Федотова, трижды номинант и лауреат премии «Золотая маска», а также обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей, вновь радует зрителей. Оригинальный музыкальный спектакль по пьесе И. Бабеля «Закат» продолжает еврейскую тему «Тевье-молочника» и станет настоящей находкой для любителей театра.
Действие спектакля разворачивается в бурном мире одесской Молдаванки 1913 года. В центре сюжета - семья главного богача Менделя Крика, где сыновья выступают против отца, чтобы завладеть его бизнесом. В пьесе переплетаются страсти, любовные интриги и жажда власти, что создает напряженную атмосферу.
Неотъемлемой частью постановки являются острые диалоги и пронзительные музыкальные номера, которые в полной мере отражают внутренний конфликт персонажей. Каждый из них готов заплатить свою цену за место под солнцем.
