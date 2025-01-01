Спектакль Биндюжник и король

Премьера музыкальной трагикомедии Александра Журбина «Биндюжник и Король»

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии представляет премьеру спектакля по музыкальной трагикомедии Александра Журбина «Биндюжник и Король». Данная постановка основана на произведениях Исаака Бабеля «Закат» и «Одесские рассказы» и разворачивается в одесской Молдаванке начала XX века.

Сюжет

В центре истории — семейная драма, отражающая конфликт поколений. Мендель Крик, глава семейства, решает продать своe дело и уехать с молодой красавицей Маруськой. Его сын, Беня Крик, по кличке «Король», стремится сохранить деньги в семье, сталкиваясь с трудным выбором между долгом и любовью.

Творческий состав

Режиссура принадлежит Евгению Писареву, известному лауреату премии «Золотая Маска». Музыкальное руководство осуществляет Алексей Нефедов, который работал над громкими проектами в жанре мюзикла. В спектакле участвуют молодые художники — Зиновий Марголин и Мария Данилова — впервые представившие свои работы в этом театре.

Музыка и хореография

Музыка, написанная Журбиным, изобилует национальными мотивами и создает уникальную атмосферу. Пластическую составную спектакля разработала Светлана Хоружина, известная своей работой над мюзиклом «Франкенштейн». Хореограф подчеркивает важность внутреннего движения и контакта с аудиторией.

Цитаты создателей

Евгений Писарев о спектакле: «Я принял предложение с радостью. Вечный сюжет о противостоянии отцов и детей, запечатленный в момент, когда старость не хочет уходить, а молодость не готова ждать, меня очень занимает». Он также отмечает, что трагикомедия требует высокого актерского мастерства, что и было достигнуто благодаря привлечению талантливых драматических артистов.

Важно знать

Спектакль длится 2 часа 20 минут с одним антрактом. Обратите внимание, что в нем содержатся сцены курения, которые являются частью художественного замысла.

«Биндюжник и Король» станет настоящим подарком для поклонников музыкальных театральных постановок и творчества Александра Журбина.