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Билокси Блюз
Киноафиша Билокси Блюз

Спектакль Билокси Блюз

Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт

О спектакле

Трагикомедия о жизни во время войны

«Билокси Блюз» — трогательная и глубокая трагикомедия, рассказывающая о семерых молодых людях, призванных в армию во времена Второй мировой войны. Они проходят подготовку в учебном лагере перед отправкой на фронт. Каждый из них только что оставил свою привычную жизнь, друзей, девушек и любимые занятия. Теперь их ждет муштра, насмешки сослуживцев и суровые будни солдат.

Переживания новобранцев

Герои спектакля сталкиваются с множеством трудностей. Под командованием своенравного сержанта они вынуждены учиться смирению и осмыслению новой реальности. Проходя интенсивный курс школы жизни, новобранцы попадают в комические и нелепые ситуации.

Темы спектакля

Тем не менее, вместе они лучше узнают друг друга, себя и саму жизнь. Спектакль не только о военных реалиях, но и о таких важных вещах, как дружба, любовь и сила духа. В нем поднимаются вопросы о молодости — невероятно счастливом периоде, в котором всегда найдется место для блюза.

Творческий состав

Спектакль является выпускной работой актерской мастерской заслуженного артиста России М.Г. Бычковой. Это не просто постановка, а отражение жизненного опыта, который оставляет след в душе каждого зрителя.

Не пропустите!

Приглашаем вас на встречу с этой удивительной историей, которая оставит след в вашем сердце!

Режиссер
Маргарита Бычкова
В ролях
Алексей Бондаренко
Василий Гетманов
Семен Авралев
Сергей Федоров
Владимир Поднозов

Фотографии

Билокси Блюз Билокси Блюз Билокси Блюз Билокси Блюз Билокси Блюз Билокси Блюз
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