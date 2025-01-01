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Билокси-блюз
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Спектакль Билокси-блюз

Постановка
Легенда 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Эмоциональная пьеса Нила Саймона в театре «Легенда»

Театр «Легенда» представляет постановку «Билокси-блюз» — глубокую и эмоциональную пьесу Нила Саймона, переносимую в новое время для повышения актуальности. Этот спектакль расскажет о том, как лагерь для новобранцев становится точкой отсчета для молодых людей, разделяя их жизнь на до и после.

Сюжет

Лагерь представляет собой место, где юноши становятся мужчинами. В этом переходе важную роль играет сержант Туми, чья жесткость, на первый взгляд доведенная до абсурда, на самом деле имеет свою логику и смысл. Однако, для интеллигентного и не склонного к насилию Арнольда Эпштейна, пытающегося сохранить человеческое достоинство, принять эту жесткость крайне сложно.

Конфликт между двумя философиями раскрывает две правды, которые трудно примирить. Основная идея спектакля заключается в том, что мыслящий и одухотворённый человек способен одержать верх над грубой силой.

Музыка и постановка

Постановка театра «Легенда» обостряет восприятие сюжета и остроумных диалогов с помощью музыки группы «Queen» и живого звучания рок-гитары. Эти элементы придают спектаклю дополнительную глубину и энергию.

Кому стоит посетить

Эта постановка наполнена мужской энергией и предназначена для зрителей, которые неравнодушны и мыслят глубоко. Не упустите возможность стать частью этого мощного спектакля и увидеть, как художественное воплощение конфликтов и философий способно затронуть самые глубокие струны человеческой души.

Приглашаем вас на спектакль «Билокси-блюз»!

Режиссер
Саша Сергеев
В ролях
Виталий Григорьев
Максим Фадеев
Антон Емельянов-Молчанов
Сергей Шихалеев
Василий Башмаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1200 ₽

Фотографии

Билокси-блюз Билокси-блюз Билокси-блюз Билокси-блюз Билокси-блюз

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