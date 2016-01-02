Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Billy’s Band. Двойной реанимационный концерт
Билеты от 2200₽
Киноафиша Billy’s Band. Двойной реанимационный концерт

Billy’s Band. Двойной реанимационный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

Завораживающие мелодии Billy’s Band. Концерт в Москве

Группа Billy’s Band продолжает радовать своих поклонников авторскими интерпретациями уникального стиля Томаса Уэйтса. В своих программах, носящих название «Игры в Тома Уэйтса», музыканты представляют не только известные хиты великого экспериментатора, но и собственные композиции.

Музыка, пропитанная духом Петербурга

Слушая Billy’s Band, можно ощутить всю атмосферу философского опьянения и сентиментально-лиричных переживаний. Это те истории, которые располагают к размышлениям и заставляют задуматься о многих аспектах жизни. Неудивительно, что их музыка так близка петербуржцам.

Что стоит ожидать от нового спектакля?

На концертах Billy’s Band зрители могут ожидать яркое музыкальное шоу с захватывающими перфомансами и глубокими текстами. Каждое выступление — это не просто концерт, а целый спектакль, где каждый номер погружает в атмосферу настроения и эмоций.

Приглашаем вас окунуться в мир музыки и искусства вместе с Billy’s Band. Это будет вечер, наполненный романтикой и энергетикой, пропитанной духом времени.

Купить билет на концерт Billy’s Band. Двойной реанимационный концерт

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
18:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2500 ₽
21:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Московская хоровая капелла мальчиков
6+
Классическая музыка
Московская хоровая капелла мальчиков
27 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 4000 ₽
Сергей Галанин и группа СерьГа
18+
Рок
Сергей Галанин и группа СерьГа
15 июня в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
6 января в 15:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше