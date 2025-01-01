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Billy’s Band. 25 лет! Большой юбилейный концерт!
Билеты от 2500₽
Киноафиша Billy’s Band. 25 лет! Большой юбилейный концерт!

Billy’s Band. 25 лет! Большой юбилейный концерт!

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Двойной юбилей Billy’s Band в Концертном зале «Москва»!

8 ноября 2025 года в 20:00 петербургская группа Billy’s Band и её фронтмен Билли Новик отметят двойной юбилей: 50 лет со дня рождения Билли и 25 лет со дня основания коллектива. Это событие пройдет на сцене Концертного зала «Москва» и обещает стать настоящим музыкальным праздником!

Музыкальная программа

Концертная программа охватит все творческие проекты группы, включая как хиты, так и новые композиции. Зрителей ждут такие известные песни, как «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», а также свежие треки «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне». Атмосфера довлатовского Петербурга и рок-н-ролльная романтика Лос-Анджелеса Тома Уэйста создадут уникальное настроение.

Звездные гости и уникальная атмосфера

На сцене группы Billy’s Band выступят звездные гости, друзья коллектива, что добавит особого колорита этому событию. Фирменная хрипотца Билли Новика, саксофон Михаила Жидких и гитара нового участника, Марса Ковалевского, создадут незабываемую звуковую палитру.

Группа известна своим умением превращать каждый концерт в особое действо. Музыка, парадоксальные истории лирического героя и визуальные образы сливаются воедино, создавая атмосферу, которая притягивает зрителей.

Не пропустите!

Приходите на юбилейный концерт Billy’s Band и ощутите взрыв эмоций, который они дарят своим поклонникам. Оторвёмся по-питерски вместе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 2500 ₽

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