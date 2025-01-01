Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

В MTC LIVE HALL Нижний Новгород пройдет большой юбилейный концерт группы Billy’s Band и её основателя Билли Новика. Это событие приурочено к двойному юбилею: 50 лет Билли Новику и 25 лет группе. Петербургские музыканты, ставшие основателями Петербургского джазового актива, обещают незабываемую атмосферу и множество сюрпризов.
В рамках концерта зрителей ждёт разнообразная музыкальная программа, охватывающая все творческие проекты коллектива. Группа представит как свои классические хиты, такие как «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», так и новые композиции: «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне».
Концерт будет насыщен атмосферой довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйста. Зрители смогут насладиться лёгкой джазовой грустью и рок-н-ролльной романтикой, создаваемыми фирменной хрипотцей Билли Новика, саксофоном Михаила Жидких и гитарой нового участника коллектива Марса Ковалевского.
Группа Billy’s Band известна своим уникальным подходом к музыке. Они создают атмосферу, в которой «живая» музыка гармонично сочетается с парадоксальными историями лирического героя и визуальными образами. Это делает их концерты настоящими спектаклями, которые привлекают множество зрителей, стремящихся ощутить взрыв эмоций.
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события. Оторвёмся по-питерски вместе с Billy’s Band в MTC LIVE HALL!