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Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт
Киноафиша Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Двойной юбилей Billy’s Band в MTC LIVE HALL Нижний Новгород

В MTC LIVE HALL Нижний Новгород пройдет большой юбилейный концерт группы Billy’s Band и её основателя Билли Новика. Это событие приурочено к двойному юбилею: 50 лет Билли Новику и 25 лет группе. Петербургские музыканты, ставшие основателями Петербургского джазового актива, обещают незабываемую атмосферу и множество сюрпризов.

Музыкальная программа

В рамках концерта зрителей ждёт разнообразная музыкальная программа, охватывающая все творческие проекты коллектива. Группа представит как свои классические хиты, такие как «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», так и новые композиции: «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне».

Атмосфера и исполнение

Концерт будет насыщен атмосферой довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйста. Зрители смогут насладиться лёгкой джазовой грустью и рок-н-ролльной романтикой, создаваемыми фирменной хрипотцей Билли Новика, саксофоном Михаила Жидких и гитарой нового участника коллектива Марса Ковалевского.

Погружение в «живую» музыку

Группа Billy’s Band известна своим уникальным подходом к музыке. Они создают атмосферу, в которой «живая» музыка гармонично сочетается с парадоксальными историями лирического героя и визуальными образами. Это делает их концерты настоящими спектаклями, которые привлекают множество зрителей, стремящихся ощутить взрыв эмоций.

Приглашаем на юбилейный концерт!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события. Оторвёмся по-питерски вместе с Billy’s Band в MTC LIVE HALL!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 22 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2400 ₽

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