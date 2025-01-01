Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

Билли Новик и группа Billy’s Band приглашают вас на уникальное событие — большой юбилейный концерт, посвященный 25-летию коллектива и 50-летию самого Билли Новака. Это будет незабываемый вечер, наполненный атмосферой петербургского джаза и рок-н-ролла!
На сцене КРК «Пирамида» группа исполнит свои лучшие хиты, такие как:
Концерт охватит все творческие проекты группы, создавая уникальное сочетание легкой джазовой грусти и тяжелой рок-н-ролльной романтики.
К выступлению присоединятся оркестр и звезды, друзья группы, что добавит особую атмосферу и разнообразие в программу. Вы сможете насладиться фирменной хрипотцей Билли Новака, саксофоном Михаила Жидких и гитарой нового участника коллектива Марса Ковалевского.
Billy’s Band умеет создавать уникальное настроение на своих концертах, привлекая зрителей, желающих ощутить взрыв эмоций и настоящую «живую» музыку. Музыканты стараются превратить каждый концерт в особое действо, где парадоксальные истории лирического героя и визуальные образы сливаются с музыкой в единое целое.
Не упустите возможность стать частью этого замечательного события! Оторвёмся по-питерски вместе с Billy’s Band!