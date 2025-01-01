Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

Двойной юбилей Billy’s Band в Казани

Билли Новик и группа Billy’s Band приглашают вас на уникальное событие — большой юбилейный концерт, посвященный 25-летию коллектива и 50-летию самого Билли Новака. Это будет незабываемый вечер, наполненный атмосферой петербургского джаза и рок-н-ролла!

Музыкальная программа

На сцене КРК «Пирамида» группа исполнит свои лучшие хиты, такие как:

«Коктейль из лунного света и вина»

«Блюз в голове»

«Оторвемся по-питерски»

«Мама, забери»

«Старомоден»

«Ты мерещишься мне»

Концерт охватит все творческие проекты группы, создавая уникальное сочетание легкой джазовой грусти и тяжелой рок-н-ролльной романтики.

Звезды на сцене

К выступлению присоединятся оркестр и звезды, друзья группы, что добавит особую атмосферу и разнообразие в программу. Вы сможете насладиться фирменной хрипотцей Билли Новака, саксофоном Михаила Жидких и гитарой нового участника коллектива Марса Ковалевского.

Неповторимые эмоции

Billy’s Band умеет создавать уникальное настроение на своих концертах, привлекая зрителей, желающих ощутить взрыв эмоций и настоящую «живую» музыку. Музыканты стараются превратить каждый концерт в особое действо, где парадоксальные истории лирического героя и визуальные образы сливаются с музыкой в единое целое.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события! Оторвёмся по-питерски вместе с Billy’s Band!