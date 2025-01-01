Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Двойной юбилей Billy’s Band в Казани

Билли Новик и группа Billy’s Band приглашают вас на уникальное событие — большой юбилейный концерт, посвященный 25-летию коллектива и 50-летию самого Билли Новака. Это будет незабываемый вечер, наполненный атмосферой петербургского джаза и рок-н-ролла!

Музыкальная программа

На сцене КРК «Пирамида» группа исполнит свои лучшие хиты, такие как:

  • «Коктейль из лунного света и вина»
  • «Блюз в голове»
  • «Оторвемся по-питерски»
  • «Мама, забери»
  • «Старомоден»
  • «Ты мерещишься мне»

Концерт охватит все творческие проекты группы, создавая уникальное сочетание легкой джазовой грусти и тяжелой рок-н-ролльной романтики.

Звезды на сцене

К выступлению присоединятся оркестр и звезды, друзья группы, что добавит особую атмосферу и разнообразие в программу. Вы сможете насладиться фирменной хрипотцей Билли Новака, саксофоном Михаила Жидких и гитарой нового участника коллектива Марса Ковалевского.

Неповторимые эмоции

Billy’s Band умеет создавать уникальное настроение на своих концертах, привлекая зрителей, желающих ощутить взрыв эмоций и настоящую «живую» музыку. Музыканты стараются превратить каждый концерт в особое действо, где парадоксальные истории лирического героя и визуальные образы сливаются с музыкой в единое целое.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события! Оторвёмся по-питерски вместе с Billy’s Band!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 15 ноября
Пирамида Казань, Московская, 3
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Шоу «Магия Edgarcello»
6+
Живая музыка
Шоу «Магия Edgarcello»
13 сентября в 18:00 Чулпан
от 1400 ₽
MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish
6+
Рок Живая музыка
MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish
7 декабря в 19:00 КЦ «Сайдаш»
от 1640 ₽
Андрей Бебуришвили
18+
Юмор
Андрей Бебуришвили
15 августа в 18:00 КЦ «Сайдаш»
от 1900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше