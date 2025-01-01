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Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт
Киноафиша Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

Billy’s Band 25 лет! Большой юбилейный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Двойной юбилей группы Billy's Band в MTC LIVE HALL Екатеринбург

Группа Billy's Band и её бессменный фронтмен Билли Новик готовы порадовать своих поклонников грандиозным юбилейным концертом. В этом году они отмечают двойной юбилей: 25 лет на музыкальной сцене и 50 лет со дня рождения Билли Новика. Праздник состоится на сцене MTC LIVE HALL с участием звездных гостей и друзей группы.

Музыкальная программа

Концертная программа охватит все творческие проекты Billy's Band за эти годы. Зрителей ожидает уникальная атмосфера, где переплетаются элементы довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйта. Вас ждет легкая джазовая грусть и тяжелая рок-н-ролльная романтика.

В программе прозвучат как знаменитые хиты, такие как «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», так и новые композиции, включая «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне».

Эмоции и атмосфера

Фирменная хрипотца Билли Новика, саксофон Михаила Жидких и гитара нового участника, Марса Ковалевского, создают уникальный звук, который привлекает поклонников со всей страны. Billy's Band превращает каждый концерт в особое действо, где музыка, парадоксальные истории лирического героя и визуальные образы сливаются в одно целое.

Не упустите возможность окунуться в мир живой музыки и эмоций! Оторвемся по-питерски вместе с Billy's Band!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 ноября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
20:00 от 1800 ₽

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