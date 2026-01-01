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Billy's Band
Киноафиша Billy's Band

Billy's Band

Душевный сентиментальный блюз а-ля Том Уэйтс 6+
Возраст 6+

О концерте

Новое звучание Billy's Band в клубе Игоря Бутмана

Billy's Band продолжает радовать своих поклонников уникальным стилем, который они охарактеризовали как «романтический алкоджаз». Группа заработала признание как на родине, так и за пределами страны, экспериментируя со звуком и успешно смешивая различные музыкальные стили, оставаясь при этом верными своим корням «джентльменов с берегов Невы».

Альбом «В шляпе» стал знаковым в их карьере, так как в нем музыканты Билли и Михаил представляют нового гитариста Марса Ковалевского, который присоединился к группе в феврале 2023 года. Это сотрудничество обещает новые музыкальные горизонты.

Новые песни и видеоклипы

В рамках альбома группа уже презентовала три новые песни: «Старомоден», «Мама, забери» и «Ты мерещишься мне», которые были тепло приняты зрителями. Также в альбоме содержится давно известная поклонникам композиция «Чайчайчай». Эти треки уже находятся в ротации на радиостанциях и занимают высокие места в хит-парадах по мнению слушателей.

Не упустите возможность познакомиться с новым звучанием Billy's Band и насладиться их творчеством на ближайших концертах!

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В других городах
Октябрь
31 октября суббота
16:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽
20:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

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