Новое звучание Billy's Band в клубе Игоря Бутмана

Billy's Band продолжает радовать своих поклонников уникальным стилем, который они охарактеризовали как «романтический алкоджаз». Группа заработала признание как на родине, так и за пределами страны, экспериментируя со звуком и успешно смешивая различные музыкальные стили, оставаясь при этом верными своим корням «джентльменов с берегов Невы».

Альбом «В шляпе» стал знаковым в их карьере, так как в нем музыканты Билли и Михаил представляют нового гитариста Марса Ковалевского, который присоединился к группе в феврале 2023 года. Это сотрудничество обещает новые музыкальные горизонты.

Новые песни и видеоклипы

В рамках альбома группа уже презентовала три новые песни: «Старомоден», «Мама, забери» и «Ты мерещишься мне», которые были тепло приняты зрителями. Также в альбоме содержится давно известная поклонникам композиция «Чайчайчай». Эти треки уже находятся в ротации на радиостанциях и занимают высокие места в хит-парадах по мнению слушателей.

Не упустите возможность познакомиться с новым звучанием Billy's Band и насладиться их творчеством на ближайших концертах!