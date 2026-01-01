Романтический алкоджаз от Billy's Band в клубе Игоря Бутмана

Культовая группа из Санкт-Петербурга, окрестившая свой стиль романтическим алкоджазом, вернется на сцену в главном джазовом клубе города. В программе концерта – ироничные и глубокие песни о судьбе обычного городского парня, звучащие в стилистике крепкого свинга и душераздирающих баллад. Именно за это поклонники уже много лет любят Billy's Band.

О группе

Билли Новик, известный музыкант и лидер группы, отмечает, что в такой конфигурации Billy's Band звучит в максимально романтически-хулиганском ключе. «Так я и задумывал группу в своих мечтах», – делится он.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт будет интересен любителям джаза и романтической музыки. Billy's Band славится своей энергией и живым взаимодействием с аудиторией, обещая создать незабываемую атмосферу в клубе.

Кому стоит пойти на концерт?

Это событие понравится как искушенным любителям джаза, так и тем, кто просто хочет провести вечер в приятной и элегантной обстановке.