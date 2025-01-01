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Billy's Band
Киноафиша Billy's Band

Billy's Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Billy's Band в Санкт-Петербурге

1 ноября 2025 в 19:00 в БКЗ «Октябрьский» группа Billy's Band и оркестр под управлением Билли Новика отпразднуют двойной юбилей: 50 лет фронтмена группы и 25 лет самой Billy's Band. Это событие обещает стать ярким музыкальным шоу в самом сердце Петербурга.

История и достижения Billy's Band

Группа Billy's Band, основанная в конце 2000 года, быстро завоевала популярность и стала культовой на российской сцене. Их уникальный стиль, сочетающий глубокие, порой трагикомичные тексты с чувственным хрипловатым вокалом Билли Новика, создает атмосферу питерских дворов и джаз-баров. Интересно, что за 25 лет карьеры группа ни разу не подписала контракт с крупным рекорд-лейблом, оставаясь независимой и гастролируя по всему миру.

Концертная программа в Петербурге

Юбилейный концерт будет включать в себя лучшие номера из всех творческих проектов группы. Зрители смогут насладиться такими хитами, как «Оторвемся По-Питерски», «Счастье есть», «Немного смерти, немного любви» и «Где спит твое сердце». В этом концерте к Billy's Band впервые присоединится струнный квартет, что добавит особую нотку к знакомым мелодиям.

Особенности выступления

Музыкальные шоу Billy's Band известны своим синтезом звука, света и движений. Атмосфера концерта станет ярким отражением петербургской жизни, где переплетаются грусть и радость, праздник и одиночество. Это именно то, что привлекает зрителей — возможность ощутить живую музыку в её истинном проявлении.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Оторвемся по-питерски вместе с Billy's Band 1 ноября в БКЗ «Октябрьский»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 1700 ₽

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