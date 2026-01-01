Спектакль Billy's band. «Игры в Тома Уэйтса»

Billy's band. «Игры в Тома Уэйтса»
16+

О спектакле

«Игры в Тома Уэйтса»: Музыкальный спектакль от Billy's Band

На сцене АДТ имени В.Ф. Комиссаржевской пройдет уникальный музыкальный спектакль «Игры в Тома Уэйтса», в основе которого лежит исследование творчества великого мастера Тома Уэйтса. Создатели спектакля – известная группа Billy's Band, которая с легкостью покоряет сердца как любителей рок-музыки, так и искушённых зрителей камерных клубов.

Содержательно и увлекательно

Спектакль представляет собой сочетание песен и монологов, исследующих фантазийные образы Уэйтса и лирического героя Билли Новика. Зрители смогут насладиться песнями о «псах дождя», «шоколадном Иисусе» и «грустных валентинках». Атмосфера прокуренного бара, созданная с помощью светового рисунка и сценических приемов, перенесёт их в американскую глубинку с пыльными светильниками и холодным пивом.

Новая жизнь старых произведений

После прихода в группу гитариста Марса Ковалевского, коллектива решили возродить эту программу с новым звучанием. «Игры в Тома Уэйтса» станут знаковым событием для Billy's Band, ведь именно в ранние годы они начали с исполнения песен Уэйтса. Это возвращение к корням, которое обещает много интересного как давним поклонникам, так и новому зрителю.

Театр и музыканты

«Мы очень ждём и готовимся к этой постановке, — делятся участники группы. — Уверены, что она будет интересна не только тем, кто любит наши песни, но и театралам». Это не просто концерт на театральных подмостках, а полноценный спектакль с выстроенной драматургией, светом и декорациями.

Не упустите возможность увидеть «Игры в Тома Уэйтса» и насладиться уникальным сочетанием музыки и театра в исполнении талантливых Billy's Band!

Июнь
2 июня вторник
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1800 ₽

