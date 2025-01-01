Меню
Billie Eilish в исполнении оркестра
Billie Eilish в исполнении оркестра

Billie Eilish в исполнении оркестра

12+
12+

О концерте

Концерт музыки Билли Айлиш в исполнении оркестра

Мир музыки потерял даром не будет, когда речь заходит о Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл, более известной как Билли Айлиш. Эта юная певица уже успела занести свое имя в историю популярной музыки, став символом нового поколения исполнителей. С двумя премиями «Оскар» и девятью победами на «Грэмми» за всего три альбома, ее вклад в музыку поистине впечатляет.

В 17 лет Билли провела концерт в Москве, собрав полный стадион поклонников. Сегодня она уже считается живой классикой, вдохновляющей множество новых артистов. И вот, накануне дня рождения Билли, вы сможете услышать ее шедевры в оркестровом звучании!

Уникальный трибьют-концерт

Струнный оркестр Hard Rock Orchestra впервые в мире подготовил полноценный трибьют-концерт в честь Билли Айлиш. Это событие — настоящая музыкальная находка, которая подарит вам полтора часа незабываемых хитов на классических инструментах.

Что вас ждет на концерте?

В программе концерта будут представлены как дебютные хиты Билли, такие как «Ocean Eyes» и «Six Feet Under», так и более новые композиции, включая «Lunch» и «Birds of a Feather». А как же великий «Bad Guy»? Конечно, он тоже будет в этом концертном наборе!

Не упустите возможность насладиться уникальной интерпретацией любимых мелодий, которая пройдет в непринужденной и праздничной атмосфере, создаваемой классическими инструментами.

Купить билет на концерт Billie Eilish в исполнении оркестра

В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
15:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1600 ₽

