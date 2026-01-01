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Билли Новик поет песни Егора Летова
Киноафиша Билли Новик поет песни Егора Летова

Билли Новик поет песни Егора Летова

Джаз от петербургского Тома Уэйтса 16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт-посвящение Егору Летову в клубе «Космонавт»

19 февраля фронтмен Billy’s Band Билли Новик проведет уникальный концерт в клубе «Космонавт», посвященный жизни и творчеству легендарного поэта и музыканта Егора Летова. Этот день имеет особое значение для поклонников русского рока, так как именно 17 лет назад навсегда ушел из жизни лидер культовой рок-группы «Гражданская Оборона».

Егор Летов: символ русской панк-музыки

Егор Летов – это не просто имя, а целая эпоха в музыке. Его творчество продолжает вдохновлять как маргиналов, так и интеллектуалов. Музыкальное наследие Летова стало незыблемым, а его песни до сих пор находят отклик в сердцах новых поколений музыкантов.

Мнение Билли Новика

Билли Новик отмечает: «Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова. Лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!» Эти слова подчеркивают значимость Летова в истории русской музыки.

Не пропустите

Если вы хотите почтить память великого музыканта и насладиться его творчеством в исполнении Билли Новика, приходите в клуб «Космонавт» 19 февраля. Это будет вечер, наполненный музыкой, воспоминаниями и глубокими эмоциями.

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 1700 ₽

Фотографии

Билли Новик поет песни Егора Летова Билли Новик поет песни Егора Летова

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