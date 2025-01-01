Меню
Билли Новик и Петербургский Джазовый Актив
Билеты от 2000₽
Киноафиша Билли Новик и Петербургский Джазовый Актив

Билли Новик и Петербургский Джазовый Актив

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт любимых джазовых песен от Билли Новика в московском клубе Игоря Бутмана

Не упустите возможность насладиться любимыми джазовыми мелодиями в исполнении выдающегося музыканта Билли Новика и его группы Billy's Band. Концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана на Таганке и обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки.

Что ждать от концерта

Билли Новик, лидер ансамбля, обладает уникальным стилем и харизмой, что делает каждое его выступление незабываемым. В программе концерта вы услышите классические джазовые композиции, которые внесли вклад в музыкальную историю. Каждый номер будет пронизан духом настоящего джаза, что позволит зрителям ощутить атмосферу сказочного музыкального вечера.

Интересные факты о Billy's Band

Группа Billy's Band была основана в начале 90-х и быстро завоевала популярность благодаря своему необычному звучанию и оригинальным аранжировкам. Они соединили традиционный джаз с элементами рока и поп-музыки, что сделало их выступления особенно привлекательными. Наблюдая за их выступлениями, можно ощутить, как каждый музыкант приносит что-то уникальное в общую атмосферу.

Почему стоит посетить

Концерт в клубе Игоря Бутмана – это не просто выступление, это возможность стать частью живого музыкального искусства и насладиться атмосферой джазового вечера в одном из лучших музыкальных пространств Москвы.

Не пропустите этот удивительный джазовый опыт!

Январь
30 января пятница
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

