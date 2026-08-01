Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Билет в музей
Билеты от 1500₽
Киноафиша Билет в музей

Билет в музей

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О выставке

Уникальная экскурсия в Центральном академическом театре Российской Армии

Центральный академический театр Российской Армии предлагает увлекательную экскурсию, посвященную истории создания его знаменитого здания, становлению театра и его талантливой труппе. В ходе мероприятия посетители смогут ознакомиться с великолепными интерьерами фойе и уникальными произведениями искусства.

Что Вы увидите

  • Роскошные плафоны авторства Александра Дейнеки и Ильи Фейнберга;
  • Фрески акустического потолка, расписанные Львом Бруни;
  • Живописные панно, созданные Павлом Соколовым-Скалей и Александром Герасимовым;
  • Люстру, занесенную в «Книгу рекордов Гиннесса»;
  • Самую большую драматическую сцену в Европе с её техническим оборудованием: поворотные круги, подъемные платформы и штанкеты.

Финальной точкой станет посещение театрального историко-мемориального зала, где собраны экспонаты, отражающие жизнь коллектива с момента основания театра.

Экспозиция и концепция

К подготовке экспозиции был привлечен Леонтий Озерников, художник и член Гильдии союза художников. Он участвовал в крупнейших музейных проектах, таких как Пушкинский музей, музей Гоголя и Исторический музей.

Создатели экскурсии использовали концепцию «Музей как спектакль». Это означает отсутствие обезличенных витрин, интерактивность и возможность посетителям погрузиться в атмосферу театральных постановок. Четко подобранный видеоконтент создает атмосферу соучастия и сопереживания.

Что вы узнаете на мероприятии

  • Зачем было строить такое огромное здание театра и как форма звезды воплощена в его архитектуре;
  • Как устроена инженерия театра и откуда на сцену должны были заезжать танки и самолеты;
  • История создания и развития труппы театра, работающие здесь выдающиеся режиссеры и актеры.

Организационные моменты

  • Экскурсия предназначена только для лиц старше 16 лет;
  • Фотографии внутри театра можно делать только в паузы, установленные ведущим мероприятия;
  • Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия.

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.

Купить билет на выставка Билет в музей

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
18 августа вторник
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
19 августа среда
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
20 августа четверг
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
20 сентября воскресенье
16:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
12:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
3 октября суббота
16:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
4 октября воскресенье
16:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
10 октября суббота
16:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
11 октября воскресенье
16:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽

Фотографии

Билет в музей Билет в музей Билет в музей Билет в музей

В ближайшие дни

Храм Христа Спасителя + 4 смотровые площадки под куполом
0+
Экскурсия

Храм Христа Спасителя + 4 смотровые площадки под куполом

16 августа в 14:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 1300 ₽
Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего
0+
Живопись Скульптура Классическое искусство

Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего

16 августа в 09:00 Музей Востока на ВДНХ
Билеты
Интерактивный лазерный тир
6+
Интерактивный

Интерактивный лазерный тир

17 августа в 19:15 Бункер-42 на Таганке
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше