Уникальная экскурсия в Центральном академическом театре Российской Армии
Центральный академический театр Российской Армии предлагает увлекательную экскурсию, посвященную истории создания его знаменитого здания, становлению театра и его талантливой труппе. В ходе мероприятия посетители смогут ознакомиться с великолепными интерьерами фойе и уникальными произведениями искусства.
Что Вы увидите
- Роскошные плафоны авторства Александра Дейнеки и Ильи Фейнберга;
- Фрески акустического потолка, расписанные Львом Бруни;
- Живописные панно, созданные Павлом Соколовым-Скалей и Александром Герасимовым;
- Люстру, занесенную в «Книгу рекордов Гиннесса»;
- Самую большую драматическую сцену в Европе с её техническим оборудованием: поворотные круги, подъемные платформы и штанкеты.
Финальной точкой станет посещение театрального историко-мемориального зала, где собраны экспонаты, отражающие жизнь коллектива с момента основания театра.
Экспозиция и концепция
К подготовке экспозиции был привлечен Леонтий Озерников, художник и член Гильдии союза художников. Он участвовал в крупнейших музейных проектах, таких как Пушкинский музей, музей Гоголя и Исторический музей.
Создатели экскурсии использовали концепцию «Музей как спектакль». Это означает отсутствие обезличенных витрин, интерактивность и возможность посетителям погрузиться в атмосферу театральных постановок. Четко подобранный видеоконтент создает атмосферу соучастия и сопереживания.
Что вы узнаете на мероприятии
- Зачем было строить такое огромное здание театра и как форма звезды воплощена в его архитектуре;
- Как устроена инженерия театра и откуда на сцену должны были заезжать танки и самолеты;
- История создания и развития труппы театра, работающие здесь выдающиеся режиссеры и актеры.
Организационные моменты
- Экскурсия предназначена только для лиц старше 16 лет;
- Фотографии внутри театра можно делать только в паузы, установленные ведущим мероприятия;
- Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия.
Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.