Уникальная экскурсия в Центральном академическом театре Российской Армии

Центральный академический театр Российской Армии предлагает увлекательную экскурсию, посвященную истории создания его знаменитого здания, становлению театра и его талантливой труппе. В ходе мероприятия посетители смогут ознакомиться с великолепными интерьерами фойе и уникальными произведениями искусства.

Что Вы увидите

Роскошные плафоны авторства Александра Дейнеки и Ильи Фейнберга;

Фрески акустического потолка, расписанные Львом Бруни;

Живописные панно, созданные Павлом Соколовым-Скалей и Александром Герасимовым;

Люстру, занесенную в «Книгу рекордов Гиннесса»;

Самую большую драматическую сцену в Европе с её техническим оборудованием: поворотные круги, подъемные платформы и штанкеты.

Финальной точкой станет посещение театрального историко-мемориального зала, где собраны экспонаты, отражающие жизнь коллектива с момента основания театра.

Экспозиция и концепция

К подготовке экспозиции был привлечен Леонтий Озерников, художник и член Гильдии союза художников. Он участвовал в крупнейших музейных проектах, таких как Пушкинский музей, музей Гоголя и Исторический музей.

Создатели экскурсии использовали концепцию «Музей как спектакль». Это означает отсутствие обезличенных витрин, интерактивность и возможность посетителям погрузиться в атмосферу театральных постановок. Четко подобранный видеоконтент создает атмосферу соучастия и сопереживания.

Что вы узнаете на мероприятии

Зачем было строить такое огромное здание театра и как форма звезды воплощена в его архитектуре;

Как устроена инженерия театра и откуда на сцену должны были заезжать танки и самолеты;

История создания и развития труппы театра, работающие здесь выдающиеся режиссеры и актеры.

Организационные моменты

Экскурсия предназначена только для лиц старше 16 лет;

Фотографии внутри театра можно делать только в паузы, установленные ведущим мероприятия;

Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия.

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.