Музей матрёшки в Санкт-Петербурге

Добро пожаловать в уникальный музей матрёшки, расположенный в самом сердце Санкт-Петербурга! Это единственное место, где оживает история, культура и народное искусство России.

В музее вы сможете познакомиться с многогранным миром матрёшки, начиная с её появления в конце XIX века и заканчивая современными авторскими интерпретациями. Это идеальное место для тех, кто интересуется народными традициями и ручным деревянным искусством.

Интерактивный опыт для всей семьи

Музей предлагает интерактивные программы, которые будут интересны не только взрослым, но и детям. Здесь вы сможете совместно с семьей узнать больше о русских обычаях и традициях матрёшки.

Мастерская по производству игрушек

В музее также функционирует мастерская, где изготавливаются развивающие и экологически чистые игрушки из дерева. В производстве используются только натуральные материалы, что делает игрушки безопасными и дружелюбными к окружающей среде.

Посещая музей матрёшки, вы не только увидите уникальные экспонаты, но и узнаете много нового о русской культуре и традициях, которые передаются из поколения в поколение.