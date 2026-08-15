Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билет в Музей Матрешки
Киноафиша Билет в Музей Матрешки

Билет в Музей Матрешки

0+
Возраст 0+

О выставке

Музей матрёшки в Санкт-Петербурге

Добро пожаловать в уникальный музей матрёшки, расположенный в самом сердце Санкт-Петербурга! Это единственное место, где оживает история, культура и народное искусство России.

В музее вы сможете познакомиться с многогранным миром матрёшки, начиная с её появления в конце XIX века и заканчивая современными авторскими интерпретациями. Это идеальное место для тех, кто интересуется народными традициями и ручным деревянным искусством.

Интерактивный опыт для всей семьи

Музей предлагает интерактивные программы, которые будут интересны не только взрослым, но и детям. Здесь вы сможете совместно с семьей узнать больше о русских обычаях и традициях матрёшки.

Мастерская по производству игрушек

В музее также функционирует мастерская, где изготавливаются развивающие и экологически чистые игрушки из дерева. В производстве используются только натуральные материалы, что делает игрушки безопасными и дружелюбными к окружающей среде.

Посещая музей матрёшки, вы не только увидите уникальные экспонаты, но и узнаете много нового о русской культуре и традициях, которые передаются из поколения в поколение.

Купить билет на выставка Билет в Музей Матрешки

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
15 августа суббота
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16 августа воскресенье
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17 августа понедельник
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18 августа вторник
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19 августа среда
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
20 августа четверг
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
21 августа пятница
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
22 августа суббота
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
23 августа воскресенье
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
24 августа понедельник
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
25 августа вторник
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
26 августа среда
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
27 августа четверг
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
28 августа пятница
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
29 августа суббота
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
30 августа воскресенье
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
31 августа понедельник
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
1 сентября вторник
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
2 сентября среда
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
3 сентября четверг
10:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
11:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
12:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
13:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
14:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
16:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
17:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽
18:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 750 ₽
19:00
Музей матрешки Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 33
от 850 ₽

В ближайшие дни

В дни войны и мира. Картины отечественной военной истории XIX — начала XXI в.
0+
Живопись Классическое искусство

В дни войны и мира. Картины отечественной военной истории XIX — начала XXI в.

16 августа в 09:00 Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
Билеты
Прогулка-исследование для детей «Как читать город»
6+
Экскурсия

Прогулка-исследование для детей «Как читать город»

23 августа в 14:00 Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
от 400 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство

Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века

15 августа в 17:00 Музей йоги Sanskar
от 600 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше