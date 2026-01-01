Музей «Розовый кролик» в Петербурге: уникальная коллекция по теме эротики и любви

Музей «Pinkrabbit House» является одним из крупнейших музеев любви и эротики в мире. Его коллекция включает в себя редкие экспонаты, собранные на аукционах, у частных собственников и меценатов. По версии таких изданий, как Daily Telegraph и Moscow Times, музей занимает второе место среди интересных мест для британских туристов в России.

В экспозиции вы найдете:

первая камасутра;

эротические находки из Помпеи и Геркуланума;

секретная сказка Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей»;

коллекция трофейных военных презервативов;

вырезки из брачной газеты 1914 года;

прообразы современных секс-машин;

пыточный станок из подвала НКВД.

Музей привлечет внимание тех, кто интересуется историей любви и эротики, и гарантирует зрителям уникальный опыт.

Режим работы и экскурсии

Музей работает круглосуточно. Экскурсии проводятся:

По будням: каждый час с 13:00 до 21:00 (начало последней экскурсии в 20:00).

По выходным: каждый час с 12:00 до 21:00 (начало последней экскурсии в 20:00).

Сбор на экскурсию осуществляется за 5 минут до её начала.

Льготы для посетителей

Для студентов и ветеранов боевых действий предусмотрены скидки:

Студенты – 20% скидка с действующим студенческим билетом и паспортом;

Ветераны боевых действий – 20% скидка при предъявлении удостоверения ветерана и паспорта.

Посетите музей «Розовый кролик» и откройте для себя удивительный мир истории любви и эротики!