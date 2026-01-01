Музей «Pinkrabbit House» является одним из крупнейших музеев любви и эротики в мире. Его коллекция включает в себя редкие экспонаты, собранные на аукционах, у частных собственников и меценатов. По версии таких изданий, как Daily Telegraph и Moscow Times, музей занимает второе место среди интересных мест для британских туристов в России.
В экспозиции вы найдете:
Музей привлечет внимание тех, кто интересуется историей любви и эротики, и гарантирует зрителям уникальный опыт.
Музей работает круглосуточно. Экскурсии проводятся:
Сбор на экскурсию осуществляется за 5 минут до её начала.
Для студентов и ветеранов боевых действий предусмотрены скидки:
Посетите музей «Розовый кролик» и откройте для себя удивительный мир истории любви и эротики!