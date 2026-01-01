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Билет в музей любви и эротики в Санкт-Петербурге
Киноафиша Билет в музей любви и эротики в Санкт-Петербурге

Билет в музей любви и эротики в Санкт-Петербурге

18+
Возраст 18+

О выставке

Музей «Розовый кролик» в Петербурге: уникальная коллекция по теме эротики и любви

Музей «Pinkrabbit House» является одним из крупнейших музеев любви и эротики в мире. Его коллекция включает в себя редкие экспонаты, собранные на аукционах, у частных собственников и меценатов. По версии таких изданий, как Daily Telegraph и Moscow Times, музей занимает второе место среди интересных мест для британских туристов в России.

В экспозиции вы найдете:

  • первая камасутра;
  • эротические находки из Помпеи и Геркуланума;
  • секретная сказка Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей»;
  • коллекция трофейных военных презервативов;
  • вырезки из брачной газеты 1914 года;
  • прообразы современных секс-машин;
  • пыточный станок из подвала НКВД.

Музей привлечет внимание тех, кто интересуется историей любви и эротики, и гарантирует зрителям уникальный опыт.

Режим работы и экскурсии

Музей работает круглосуточно. Экскурсии проводятся:

  • По будням: каждый час с 13:00 до 21:00 (начало последней экскурсии в 20:00).
  • По выходным: каждый час с 12:00 до 21:00 (начало последней экскурсии в 20:00).

Сбор на экскурсию осуществляется за 5 минут до её начала.

Льготы для посетителей

Для студентов и ветеранов боевых действий предусмотрены скидки:

  • Студенты – 20% скидка с действующим студенческим билетом и паспортом;
  • Ветераны боевых действий – 20% скидка при предъявлении удостоверения ветерана и паспорта.

Посетите музей «Розовый кролик» и откройте для себя удивительный мир истории любви и эротики!

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1 сентября вторник
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