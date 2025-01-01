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Мастер-классы в Vokzal 1853: выбирай два!

Если вы ищете интересный способ провести время, то мастер-классы в Vokzal 1853 — отличное решение! Здесь вы сможете погрузиться в увлекательный процесс мыловарения и создания слаймов.

Мыловарение: искусство создания запаха

На мастер-классе по мыловарению вы научитесь основам этого древнего ремесла. Создание мыла — это не только полезно, но и невероятно увлекательно. Вы сможете выбрать аромат, цвет и форму своего мыла, а также узнать о различных техниках, которые делают каждый кусочек уникальным.

Создание слаймов: веселье и творчество

Если вы хотите добавить немного веселья в свой день, мастер-класс по созданию слаймов станет отличным выбором! Здесь вы сможете экспериментировать с текстурами, цветами и добавками, чтобы создать свой идеальный слайм. Это занятие понравится не только детям, но и взрослым, которые хотят вспомнить детство!

Почему стоит прийти?

Участие в двух мастер-классах — это возможность не только научиться чему-то новому, но и провести время в компании единомышленников. Vokzal 1853 предлагает атмосферу творчества и веселья, которая вдохновляет на новые идеи. Не упустите шанс для самовыражения!

Записывайтесь на мастер-классы и создавайте уникальные произведения искусства своими руками в Vokzal 1853!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Vokzal 1853 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, литера С
10:00 от 1500 ₽ 11:00 от 1500 ₽ 12:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
4 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Зима в Метаверсово
6+
Интерактивный Современное искусство
Зима в Метаверсово
24 сентября в 12:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 300 ₽
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
30 сентября в 15:00 Манеж
Билеты
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