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Билборды

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О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Билборды» в Воронеже

Приглашаем вас на незабываемый летний концерт группы «Билборды», который состоится в Воронеже! Это уникальная возможность насладиться живым звучанием самых популярных хитов коллектива и услышать новые треки, которые уже завоевали сердца поклонников.

Программа мероприятия

В программе концерта вас ждут:

  • Хиты, ставшие визитной карточкой группы;
  • Новые песни, которые были представлены в последнем альбоме;
  • Зажигательные выступления и интересные сюрпризы для зрителей.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот музыкальный праздник! Концерт пройдет в атмосфере веселья и единения с любимой музыкой. Следите за обновлениями и будьте готовы к встрече с любимыми артистами!

Мы ждем вас на концерте группы «Билборды» в Воронеже. Это будет событие, которое стоит увидеть!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 25 июля
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:30 от 1200 ₽

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