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Билборды

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О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Билборды» в Челябинске

Приглашаем вас на незабываемый летний концерт группы «Билборды», который пройдет в Челябинске! Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и живых выступлений.

Программа концерта

В программе концерта звучат самые популярные хиты группы, а также новые треки, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Не упустите возможность услышать свежие композиции в живом исполнении!

Почему стоит посетить?

Группа «Билборды» известна своими яркими и запоминающимися выступлениями. Это отличный шанс погрузиться в мир музыки и получить заряд положительных эмоций. Также на концерте будет возможность пообщаться с другими фанатами и насладиться дружеской атмосферой.

Не пропустите это событие! Ждем вас на нашем летнем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 15 августа
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:30 от 1100 ₽

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