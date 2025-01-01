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Билборды

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы "Билборды" в Омске

Дорогие  зрители! Мы рады пригласить вас на наш первый концерт в Омске, который пройдет в ближайшее время. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением самых популярных песен группы, а также услышать новые треки, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

Что вас ждёт?

В программе концерта вы сможете услышать как знакомые хиты, так и свежие композиции. Мы подготовили яркое шоу, которое не оставит равнодушным никого!

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью музыкального события года. Следите за анонсами и будьте готовы к незабываемым эмоциям и отличному настроению!

Мы ждем вас на концерте "Билборды"! Подробности о времени и месте проведения ищите на нашем сайте.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 20 августа
Gosty Омск, Ленина, 14/1
19:30 от 1100 ₽

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