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Билборды

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О концерте/спектакле

Летний концерт группы Билборды в Ростове-на-Дону

Группа приглашает вас на свой незабываемый летний концерт, который пройдет в Ростове-на-Дону. Это событие станет ярким моментом музыкального сезона и обязательно привлечет внимание всех поклонников!

Что вас ждет на концерте?

В программе концерта — самые популярные хиты группы, которые уже завоевали сердца слушателей. Кроме того, вы сможете услышать новые треки, которые ещё не были представлены широкой аудитории.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Подготовьтесь к ярким эмоциям и великолепной атмосфере, которые подарит вам группа. Обязательно приходите, чтобы насладиться живым исполнением любимых песен!

Следите за обновлениями и готовьтесь к встрече с любимой музыкой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 26 июля
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
19:30 от 1100 ₽

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