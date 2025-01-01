Летний концерт группы «Билборды» в Самаре

Приглашаем вас на незабываемый летний концерт группы «Билборды», который состоится в живописной Самаре! Это уникальная возможность насладиться любимыми хитами и первыми исполнениями новых треков, которые обязательно станут любимыми.

Программа мероприятия

В программе концерта вы услышите самые популярные песни группы, которые уже завоевали сердца поклонников. Также зрителей ждут свежие композиции, которые вы сможете услышать первыми. Каждый трек — это история, эмоции и энергия, которые создадут незабываемую атмосферу.

Детали концерта

Дата: уточняется

уточняется Место проведения: Самара, точное место будет объявлено дополнительно

Самара, точное место будет объявлено дополнительно Время начала: 19:00

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Следите за обновлениями и готовьтесь к настоящему празднику музыки. Мы ждем вас на концерте группы «Билборды»!