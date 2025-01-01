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О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Билборды» в Самаре

Приглашаем вас на незабываемый летний концерт группы «Билборды», который состоится в живописной Самаре! Это уникальная возможность насладиться любимыми хитами и первыми исполнениями новых треков, которые обязательно станут любимыми.

Программа мероприятия

В программе концерта вы услышите самые популярные песни группы, которые уже завоевали сердца поклонников. Также зрителей ждут свежие композиции, которые вы сможете услышать первыми. Каждый трек — это история, эмоции и энергия, которые создадут незабываемую атмосферу.

Детали концерта

  • Дата: уточняется
  • Место проведения: Самара, точное место будет объявлено дополнительно
  • Время начала: 19:00

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Следите за обновлениями и готовьтесь к настоящему празднику музыки. Мы ждем вас на концерте группы «Билборды»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 9 августа
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
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