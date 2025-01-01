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Билборды

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Летний концерт группы "Билборды" в Краснодаре. Не пропустите!

Приглашаем вас на незабываемый летний концерт в Краснодаре! Это событие станет ярким музыкальным праздником, где вы сможете насладиться как любимыми хитами, так и новыми треками вашей любимой группы.

Программа вечера

В программе концерта представлены самые популярные песни, которые уже полюбились поклонникам. Кроме того, зрителей ждет премьерное исполнение новых треков, которые еще не звучали на больших сценах.

Почему стоит прийти?

  • Живое исполнение на сцене, которое создаст уникальную атмосферу.
  • Возможность услышать новые песни первыми.
  • Приятное времяпрепровождение в компании друзей и единомышленников.

Не забудьте!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Приходите и погружайтесь в мир музыки вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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