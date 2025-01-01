Концерт группы «Биоборды» в Красноярске

Не пропустите долгожданный концерт группы «Биоборды»! Это будет первый концерт коллектива в Красноярске, и мы уверены, что он станет незабываемым событием для всех поклонников музыки.

Программа вечера

На концерте прозвучат самые популярные песни группы, которые уже полюбились слушателям, а также новые треки, которые вы сможете услышать первыми. Это отличная возможность не только насладиться любимыми мелодиями, но и открыть для себя что-то новое!

Интересные факты о группе

Группа «Биоборды» известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы поп-музыки и электронной музыки. За время своего существования коллектив выпустил несколько громких хитов и собрал множество поклонников по всей стране.

Не упустите шанс!

Приходите на концерт и будьте частью этого музыкального праздника. Мы ждем вас!