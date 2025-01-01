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Киноафиша Билборды

Билборды

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О концерте/спектакле

Концерт группы "Билборды" в Казани

Летний концерт популярной группы "Билборды" состоится в самом сердце Казани! Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников музыкального искусства и ярких эмоций.

Что ждет зрителей?

В программе концерта — лучшие хиты группы, которые уже завоевали любовь миллионов слушателей, а также новые треки, готовящиеся к дебюту на сцене. У вас будет уникальная возможность услышать свежие композиции первыми!

Не пропустите!

Концерт пройдет в живописной обстановке, создавая атмосферу лета и радости. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться живым исполнением от любимых исполнителей.

Где и когда?

Концерт состоится в ближайшую субботу, 15 июля, на главной площади города. Начало в 19:00. Рекомендуем заранее позаботиться о билетах, так как они быстро распродаются!

Интересный факт

Группа "Билборды" была основана в 2010 году и за короткое время завоевала популярность благодаря своему уникальному звучанию и харизматичным выступлениям. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приходите и погружайтесь в мир музыки вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 8 августа
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
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