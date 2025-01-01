Летний концерт группы «Билборды» в Екатеринбурге

Приглашаем вас на незабываемый летний концерт группы «Билборды», который состоится в самом сердце Екатеринбурга. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников музыки!

Программа вечера

В программе выступления вы услышите самые популярные песни группы, которые полюбились многим слушателям. Кроме того, на концерте будут представлены новые треки, которые обязательно удивят и порадуют зрителей. Не упустите шанс быть первыми, кто услышит свежие композиции!

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты на концерт уже в продаже, и количество мест ограничено. Ждем вас на нашем летнем концерте — сделаем этот вечер незабываемым вместе!