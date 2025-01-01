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Билборды

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О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Билборды» в Екатеринбурге

Приглашаем вас на незабываемый летний концерт группы «Билборды», который состоится в самом сердце Екатеринбурга. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников музыки!

Программа вечера

В программе выступления вы услышите самые популярные песни группы, которые полюбились многим слушателям. Кроме того, на концерте будут представлены новые треки, которые обязательно удивят и порадуют зрителей. Не упустите шанс быть первыми, кто услышит свежие композиции!

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты на концерт уже в продаже, и количество мест ограничено. Ждем вас на нашем летнем концерте — сделаем этот вечер незабываемым вместе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 августа
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:30 от 1200 ₽

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