Biker Brothers Festival 2026
Киноафиша Biker Brothers Festival 2026

Biker Brothers Festival 2026

О концерте

Biker Brothers Festival 2026 в Москве: 15 лет на волне

Легендарный Biker Brothers Festival снова приглашает на свою родную поляну в ОК «БОР», Московская область, Домодедовский район. Этот фестиваль отмечает юбилей — 15 лет незабываемых моментов, рева моторов и дружбы. С 21 по 22 августа 2026 года у вас есть шанс стать частью этого праздника.

Специальный формат юбилея

В 2026 году фестиваль обещает быть особенным. Для всех участников — как «старолюбов» в коже, так и тех, кто только задумывается о мотоциклах, будут подготовлены уникальные впечатления. Программа включает разнообразные мероприятия для всей семьи.

Что вас ждет на празднике?

  • Мощный лайн-ап с акцентом на живой звук
  • Мото- и авто-выставки, включая редкие и кастомные проекты
  • Бои «Стрелка», силовое шоу и заряд драйва
  • Конкурсы и рок-н-ролл под восходящее солнце на 170 гектарах соснового бора
  • Главный сюрприз вечера — мотоцикл, который станет призом традиционного розыгрыша

Подготовка к встрече

Фестиваль задуман как часть большой истории для всех, кто окажется на поляне. Палатки, моторы, рок и уникальная атмосфера братства вновь соберут всех любителей мотоциклетной культуры.

Следите за новостями!

Даты уже внесены в календарь фестиваля, открыто бронирование номеров и начинается подготовка к одной из самых масштабных встреч лета 2026. Актуальные новости, программа и детали будут публиковаться по мере их утверждения. Приготовьтесь к незабываемым моментам на Biker Brothers Festival 2026 — 15 лет в пути. Увидимся на Бору!

Летние фестивали в Москве

Август
21 августа пятница
17:00
Пансионат «Бор» Москва, Домодедовский р-н, дер. Одинцово, территория «Бор», влад. 1
от 6000 ₽
22 августа суббота
17:00
Пансионат «Бор» Москва, Домодедовский р-н, дер. Одинцово, территория «Бор», влад. 1
от 6000 ₽

