Бикапо Небесного Леса. Концерт-мистерия

Концерт-ритуал «Бикапо небесного леса» в Доме радио

«Бикапо небесного леса» — уникальный концерт-ритуал, в котором используются звуковые кинетические скульптуры, конструкции и объекты художника Германа Виноградова. Это мистерия, в центре которой находятся звуковые конструкции и металлические объекты, созданные по принципу свободной вибрации.

Звуковые конструкции и их история

Создавая свои работы на протяжении нескольких десятилетий, Виноградов аккумулировал уникальные звуковые объекты, многие из которых хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру. Некоторые из этих интереснейших артефактов сейчас выставлены в Доме Радио, что позволяет зрителям окунуться в необычную атмосферу звукового искусства.

Суть мистерии

Мистерия построена как тотальная звуковая инсталляция, где звук, свет и природные первоэлементы — земля, огонь и вода — гармонично взаимодействуют друг с другом. По словам Германа Виноградова, суть его мистерии заключается в пути к свободе творческого выражения через ритуал, который обращается к изначальности и «первочеловеской сущности».

Исполнители

В ритуале участвуют талантливые исполнители: Лада Раскольникова, Алексей Сулин, Михаил Мясоедов, Элеонора Мясоедова, Вера Сажина и Иннокентий Че-Людевиг. Каждый из них привносит свою уникальную энергию и интерпретацию в это звуковое действо.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события, где звук и свет создают неповторимую атмосферу.