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Биг стендап в Рязани
Киноафиша Биг стендап в Рязани

Биг стендап в Рязани

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Биг стендап» в Рязани: вечер смеха и юмора

Приглашаем вас на уникальное событие — «Биг стендап», который пройдет в Студенческом дворце культуры РГАТУ. Это великолепный стендап-концерт соберет на одной сцене лучших комиков страны, готовых подарить вам незабываемые эмоции и заряд позитива.

Кто на сцене?

В этом шоу выступят известные комики, чьи имена уже знакомы многим зрителям. Они готовы поделиться своими лучшими шутками и историями из жизни, которые заставят вас смеяться до слез.

Почему стоит посетить?

Стендап — это не просто юмор, это особая атмосфера общения между артистом и зрителем. Вы сможете увидеть, как комики импровизируют, реагируя на реакции зала. Это делает каждое выступление уникальным.

Интересные факты о стендапе

  • Стендап-комедия зародилась в США в начале XX века и с тех пор завоевала популярность во всем мире.
  • Многочисленные фестивали стендапа проводятся в различных странах, собирая лучших исполнителей и любителей юмора.
  • Зрители стендап-шоу обычно становятся частью представления, что добавляет особую интерактивность.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера и насладиться настоящим искусством комедии. Билеты уже в продаже, спешите найти своё место в зале!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 28 ноября
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
19:00 от 800 ₽

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