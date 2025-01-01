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Big StandUp
Киноафиша Big StandUp

Big StandUp

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Big StandUp в Standup Bar Krasnodar

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и смеха в Standup Bar Krasnodar

Что вас ждет?

В программе — выступления талантливых стендаперов, которые готовы поделиться своим остроумным взглядом на повседневные ситуации. Это шанс увидеть, как юмор объединяет людей и помогает взглянуть на мир с другой стороны.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе клуба. Обратите внимание: количество мест ограничено, поэтому не упустите возможность стать частью этого вечернего праздника юмора!

Дополнительная информация

Standup Bar Krasnodar — это не только место, где можно насладиться качественным стендапом, но и уютное заведение с отличным меню и напитками. Проведите вечер в компании друзей и зарядитесь позитивом!

Не упустите шанс стать свидетелем яркого шоу и получить заряд хорошего настроения. Мы ждем вас на Big StandUp!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 31 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 500 ₽

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