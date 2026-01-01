Big Fandom Night
Киноафиша Big Fandom Night

Big Fandom Night

О концерте

Вечеринка BIG FANDOM NIGHT в клубе «Pravda»

В клубе «Pravda» состоится уникальное мультифандомное мероприятие — BIG FANDOM NIGHT. Это ночная вечеринка с танцами, веселыми конкурсами и интерактивными играми, которая обещает стать настоящим событием для поклонников косплея и различных фандомов.

Что вас ожидает

  • Вместимость клуба — 1000 человек
  • Качественные напитки в стильном баре
  • Лаунж-зона на втором этаже с видом на сцену
  • Специальные гости и приглашённые косплееры
  • Многообразие косплея и необычных костюмов
  • Хорошая музыка для танцев
  • Большая сцена с экраном, лазерами и дымом
  • Конкурсы и интерактивы для всех гостей
  • Дружелюбная атмосфера, где можно завести новые знакомства

Программа вечера

На протяжении всего мероприятия с вами будет ведущая, которая сделает вечер незабываемым. Диджей будет задавать ритм с популярными хитами, а специальные гости порадуют зрителей яркими выступлениями.

Не забудьте заглянуть в нашу фото-зону с профессиональным освещением: несколько фотографов будут готовы запечатлеть лучшие моменты вашего вечера.

Будьте готовы к веселью!

Приходите в компанию друзей и готовьтесь к вечеринке, которая запомнится надолго! Вход строго 18+, при себе следует иметь документы для проверки.

Дресс-код отсутствует: вы можете прийти в любом костюме или даже без него. Для всех посетителей действуют стандартные правила посещения.

Июнь
27 июня суббота
23:40
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1500 ₽

