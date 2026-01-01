Big Best of Stand Up Perm

Стендап-концерт в «Часовом заводе»

В культурном пространстве «Часовой завод» (Пермь) состоится стендап-концерт с участием лучших комиков города. Перми известны своими выступлениями на канале ТНТ, проектах от VK, а также победами на стендап-фестивалях. В программе — шутки на различные темы, которые понравятся зрителям любого возраста.

Концерт обещает стать настоящим событием для поклонников качественной комедии. Комики Перми, представившие свои работы на крупнейших юмористических проектах, гарантируют зрителям смех и отличное настроение. За более чем 10 лет они доказали, что способны покорять сцены не только нашего города, но и всей страны.

Этот стендап-концерт с участием медийных комиков подарит вам массу положительных эмоций. Все гости смогут найти в юморе темы, близкие и понятные каждому. Не упустите возможность увидеть лучшие номера пермских юмористов!