Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Big Best of Stand Up Perm
Киноафиша Big Best of Stand Up Perm

Big Best of Stand Up Perm

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт в «Часовом заводе»

В культурном пространстве «Часовой завод» (Пермь) состоится стендап-концерт с участием лучших комиков города. Перми известны своими выступлениями на канале ТНТ, проектах от VK, а также победами на стендап-фестивалях. В программе — шутки на различные темы, которые понравятся зрителям любого возраста.

Концерт обещает стать настоящим событием для поклонников качественной комедии. Комики Перми, представившие свои работы на крупнейших юмористических проектах, гарантируют зрителям смех и отличное настроение. За более чем 10 лет они доказали, что способны покорять сцены не только нашего города, но и всей страны.

Этот стендап-концерт с участием медийных комиков подарит вам массу положительных эмоций. Все гости смогут найти в юморе темы, близкие и понятные каждому. Не упустите возможность увидеть лучшие номера пермских юмористов!

Купить билет на концерт Big Best of Stand Up Perm

Помощь с билетами
В других городах
Май
1 мая пятница
19:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 600 ₽
21:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 600 ₽

В ближайшие дни

Баста
16+
Хип-хоп
Баста
21 марта в 19:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 3500 ₽
Включай Микрофон!
16+
Ска Панк
Включай Микрофон!
20 марта в 19:00 Ё-бар
Билеты
Моцарт и его время
6+
Классическая музыка
Моцарт и его время
13 марта в 19:00 Филармония «Триумф»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше