Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Биг-бэнд Владимира Толкачева и Карины Кожевниковой
Киноафиша Биг-бэнд Владимира Толкачева и Карины Кожевниковой

Биг-бэнд Владимира Толкачева и Карины Кожевниковой

12+
Возраст 12+

О концерте

Джазовый вечер с биг-бэндом Владимира Толкачева

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет незабываемый вечер джаза. На сцену выйдет биг-бэнд Владимира Толкачева с участием вокалистки Кариной Кожевниковой. Это событие обещает порадовать всех любителей джаза и качественного музыкального исполнения.

Карина Кожевникова, известная своими впечатляющими вокальными данными, станет главной звездой вечера, а ведущей программы выступит Наталья Ермакова — лектор-музыковед. Ее глубокие познания в области музыки добавят событию особую атмосферу.

Программа вечера

В программе запланированы разнообразные джазовые композиции, которые перенесут зрителей в мир ярких мелодий и ритмов. Это прекрасная возможность насладиться живой музыкой и уникальным исполнением.

Биг-бэнд Владимира Толкачева

Биг-бэнд, руководимый Владимиром Толкачевым, славится своим профессионализмом и разнообразием репертуара. Музыканты концерта создадут особую атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то близкое своему сердцу.

Приходите за хорошим настроением

Не упустите шанс насладиться вечерним джазом в компании талантливых музыкантов и интересного ведущего. Это отличная возможность провести время в атмосфере живой музыки и получить порцию положительных эмоций!

Источник: phil-nsk.ru

Купить билет на концерт Биг-бэнд Владимира Толкачева и Карины Кожевниковой

Помощь с билетами
В других городах
Март
10 марта вторник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 600 ₽
11 марта среда
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 600 ₽

В ближайшие дни

Николай Гринько
6+
Авторская песня
Николай Гринько
17 мая в 20:00 Бродячая собака
от 1300 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
7 марта в 18:00 Сплетни by Anna Asti
от 1390 ₽
И грустно, и смешно
12+
Классическая музыка
И грустно, и смешно
18 апреля в 15:00 Концертный зал им. Каца
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше