Биг-бэнд Владимира Толкачева и Карины Кожевниковой

Джазовый вечер с биг-бэндом Владимира Толкачева

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет незабываемый вечер джаза. На сцену выйдет биг-бэнд Владимира Толкачева с участием вокалистки Кариной Кожевниковой. Это событие обещает порадовать всех любителей джаза и качественного музыкального исполнения.

Карина Кожевникова, известная своими впечатляющими вокальными данными, станет главной звездой вечера, а ведущей программы выступит Наталья Ермакова — лектор-музыковед. Ее глубокие познания в области музыки добавят событию особую атмосферу.

Программа вечера

В программе запланированы разнообразные джазовые композиции, которые перенесут зрителей в мир ярких мелодий и ритмов. Это прекрасная возможность насладиться живой музыкой и уникальным исполнением.

Биг-бэнд Владимира Толкачева

Биг-бэнд, руководимый Владимиром Толкачевым, славится своим профессионализмом и разнообразием репертуара. Музыканты концерта создадут особую атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то близкое своему сердцу.

Приходите за хорошим настроением

Не упустите шанс насладиться вечерним джазом в компании талантливых музыкантов и интересного ведущего. Это отличная возможность провести время в атмосфере живой музыки и получить порцию положительных эмоций!

Источник: phil-nsk.ru