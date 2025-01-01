Меню
Биг-бенд Георгия Гараняна. С наступающим!
Киноафиша Биг-бенд Георгия Гараняна. С наступающим!

Биг-бенд Георгия Гараняна. С наступающим!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Краснодарский биг-бенд Георгия Гараняна: история успеха и музыкальное наследие

Биг-бенд Георгия Гараняна, основанный в 1997 году Леонардом Григорьевичем Гатовым, изначально носил имя Краснодарский биг-бенд. В его создании принял участие знаменитый музыкант, композитор и дирижёр Георгий Гаранян, который преобразил духовой оркестр в джазовый, сохранив при этом всех музыкантов.

Пути к джазовому признанию

В своём интервью 1998 года Георгий Гаранян отметие, что, несмотря на статус Краснодара как не совсем джазового города, здесь достаточно талантливых музыкантов, способных творить в этом направлении. С моментом, когда Гаранян создал уникальный репертуар, главный акцент был сделан на сочетании мировых джазовых хитов и оригинальных композиций в аранжировках Маэстро. Это привело к формированию неповторимого стиля звучания.

Скоро после своего образования биг-бенд удивил зрителей на фестивале памяти Джорджа Гершвина в Москве. Это выступление стало началом триумфального пути коллектива на джазовых фестивалях и концертных площадках по всему миру. Они играли в самых престижных залах России, включая Государственный Кремлёвский Дворец и Большой зал Московской консерватории.

Международные гастроли и фестивали

Одним из ярких мгновений в истории группы стало выступление на вечернем мероприятии, организованном Владимиром Путиным в честь Сильвио Берлускони. Итальянский политик был под впечатлением от качества исполнения, что привело к гастролям по Италии и другим странам.

Краснодарский край стал известен благодаря проведению джазовых фестивалей. Первый фестиваль «Анапа-Джаз» в 2001 году собрал лучших джазовых исполнителей мира. После смерти Леонарда Гатова в 2007 году фестиваль переименовали в Кубань-Джаз и перенесли в Краснодар. В 2012 году был основан GG Jazz, который познакомил кубанскую публику с именами мировых джазовых артистов.

Современное состояние и достижения

Сейчас Краснодарский биг-бенд под управлением саксофониста Юрия Красильникова продолжает традиции, заложенные Георгием Гараняном. В коллектив пришли новые музыканты, которые привносят свежие идеи и исполняют как известные джазовые произведения, так и работы молодых авторов.

Сегодня биг-бенд Георгия Гараняна считается одним из лучших музыкальных коллективов России и мира, благодаря своей творческой индивидуальности и высокому исполнительскому уровню.

Купить билет на концерт Биг-бенд Георгия Гараняна. С наступающим!

Декабрь
8 декабря понедельник
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽

