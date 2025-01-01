Меню
Биг-бенд Георгия Гараняна. Мировые шедевры
Биг-бенд Георгия Гараняна. Мировые шедевры

О концерте/спектакле

Биг-бенд Георгия Гараняна: мировые шедевры в Краснодаре

Биг-бенд Георгия Гараняна был создан в 1997 году основателем творческого объединения «Премьера» Леонардом Григорьевичем Гатовым. Изначально коллектив носил название Краснодарский биг-бенд. Его возглавил выдающийся музыкант и композитор, народный артист России Георгий Гаранян, известный благодаря созданию таких знаменитых ансамблей, как «Мелодия» и Московский биг-бенд.

В 1998 году Георгий Арамович принял приглашение и перевел духовой оркестр в джазовое направление, сохранив при этом всех музыкантов. В своем интервью газете «Душа моя» он отметил: «Краснодар – не шибко джазовый город, но потенциал есть. Надеюсь, лёд тронется, и мы сделаем Краснодар настоящим джазовым городом». С тех пор биг-бэнд стал одной из ключевых джазовых точек в стране.

Уникальный репертуар и успехи

Гаранян создал для оркестра уникальный репертуар, в котором сочетаются мировые джазовые хиты, собственные композиции и музыка советских композиторов в эксклюзивных аранжировках. Это позволило биг-бэнду обрести свой аутентичный стиль, что быстро привлекло внимание публики.

Всего через три месяца после своего создания биг-бэнд поразил зрителей на фестивале памяти Джорджа Гершвина в Москве. Именно с этого момента началось триумфальное шествие оркестра по джазовым фестивалям и концертным площадкам по всему миру. Биг-бэнд выступал на таких престижных площадках, как Государственный Кремлёвский Дворец и Концертный зал имени П.И. Чайковского, где завоевал высокий авторитет.

Гастроли и фестивали

Биг-бэнд имел честь выступить на праздничном вечере, организованном Владимиром Путиным в честь Сильвио Берлускони. Итальянский лидер был в восторге от исполнения. Вскоре последовали гастроли по Италии, а также поездки в Германию, Испанию и другие страны.

Под руководством Георгия Гараняна Краснодарский край стал джазовой площадкой, на которой начали проводиться фестивали. Первый из них — «Анапа-Джаз» — прошел в 2001 году и быстро завоевал популярность. К сожалению, судьба распорядилась так, что фестиваль сменил название на Кубань-Джаз после смерти Гараняна в 2010 году. В 2012 году был основан новый фестиваль GG Jazz, ставший стартовой площадкой для многих известных музыкантов.

Современное состояние оркестра

Сегодня краснодарский Биг-бэнд Георгия Гараняна под руководством талантливого саксофониста Юрия Красильникова продолжает развиваться. Судьба оркестра бережно хранит традиции, но также открывает новые направления в музыке. Коллектив сочетает классические произведения с композицими молодых авторов, что делает концерты интересными для широкой аудитории.

Биг-бэнд Георгия Гараняна сегодня занимает ведущее место как в России, так и за ее пределами. Его индивидуальность, широкий диапазон стилей и высокий исполнительский уровень делают этот коллектив значимым явлением в мировой музыкальной культуре.

